Общество

Четвертую волну коронавируса в Украине предотвратить не удастся, — иммунолог

Важно учитывать не только новый вариант вируса

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Четвертой волны пандемии коронавирусной инфекции нового поколения в Украине избежать не удастся. Об этом заявил иммунолог Андрей Волянский в эфире канала «Украина 24», передает УРА-Информ.

Украина ранее уже пыталась предотвратить 1−3 волны, однако, сделать это не удалось. Такой же сценарий будет и с третьей волной заболеваемости на территории страны.

«К сожалению, видим, что ситуация в 2021 году не лучше, а хуже, чем в 2020-м, значительно большее количество инфицированных и летальных исходов. Мы понимаем, что эта четвертая волна неотвратимо пришла в нашу страну, и вопрос, как сгладить ее воздействие на общество, как уменьшить это количество заболевших и летальных исходов», — отметил врач.

Украина, как заявил иммунолог, еще не прошла те шаги пандемии коронавирусной инфекции, которые она должна пройти.

«Чтобы их облегчить, нужно минимизировать удар на уязвимых, на пожилых и группы риска», — добавила иммунолог.

Ранее сообщалось. что следующая партия вакцины от пневмонии нового поколения COVID-19 производства компании Pfizer ожидается в Украине уже с 17 мая.

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