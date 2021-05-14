Политика

«Чиновники» из «ДНР» хотели пристыдить «ЛНР»: их поставили на место

Все из-за дорог в «республиках»

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На днях так называемые представители «власти» «ДНР» со своей посетили «ЛН»Р, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю «Дня республики» 12 мая.

Был зафиксирован момент, который зацепил многих и вызвал некий резонанс. «Представитель» «Министерства информации ДНР» изволил покритиковать дороги в «ЛНР». «Если кто возмущен дорогами в Горловке — добро пожаловать в Красный Луч! Но предупреждаю, там нужен марсоход! Дорогу длиной 22 километра мы преодолевали больше двух часов», пишет УРА-Информ со ссылкой Донбасский кейс.

«Господину тут же напомнили, что город Красный Луч гораздо меньше по площади и населению, чем Горловка – примерно в пять раз. И проблема с качеством дорожного покрытия в этом маленьком населенном пункте была всегда. А вот в более крупном городе – Стаханове, с населением в 75 тысяч человек, дороги ремонтируются регулярно. Что касается Горловки, ДНР, то здесь, в крупнейшем городе республики с населением в четверть миллиона, НЕТ нормальных дорог даже на центральных улицах», — отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что Украина хочет вернуть почти сотню граждан при обмене пленными.

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