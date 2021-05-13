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Они проводились не с целью расследования, — Тупицкий об обысках ГБР

Обыск проходил по месту проживания, в автомобиле жены и на даче у тещи

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Отстраненный от должности главы КСУ Александр Тупицкий прокомментировал обыски, которые сегодня проходили у него в доме. Их проводило Государственное бюро расследований. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на комментарий Тупицкого корреспонденту LIGA.net.

Отстраненный глава КСУ назвал обыск, прошедшие по его месту проживания, безосновательным. Также он добавил, что попросит изменить подследственность дела.

По словам Тупицкого, обыск проходил по месту проживания, в автомобиле жены и на даче у тещи.

«Обыски проводились не с целью расследования, а с другой целью. Поэтому в результате ничего, что интересовало следователей, найдено не было», – подчеркнул он.

Также Тупицкий считает, что обыск, проведенный правоохранителями, был безосновательным.

«Они две недели ходили в Печерский суд за разрешением и судьи им отказывали в проведении обысков. И они сломали одну судью, которая, видимо, не разобралась. Поскольку в постановлении все написано шиворот-навыворот», – подчеркнул он.

В таких обысках, по мнению Тупицкого, нет смысла. Он напомнил, что следствие по делу идет восемь лет, а два года назад его трижды допрашивал следователь.

«Дело сфальсифицировали. Я прошу сменить подследственность и передать дело из ГБР в Нацполицию», – заявил Тупицкий.

Ранее сообщалось, что по месту проживания отстраненного судьи Конституционного суда Украины Александра Тупицкого проходит обыск. 

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