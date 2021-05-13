Общество

В Украину едет вакцина Pfizer: названы сроки прибытия

Вакцину ждут начиная с 17 мая

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Следующая партия вакцины от пневмонии нового поколения COVID-19 производства компании Pfizer ожидается в Украине уже с 17 мая. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24», передает УРА-Информ.

«Ожидаем в ближайшее время, предварительно, начиная с 17 мая получения Pfizer по инициативе COVAX и по нашему прямому контракту», — отметил он.

Помимо этого, министр добавил, что в ближайшее время ожидается поставка на территорию украинского государства вакцин Sinovac и AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что очередные сутки в Украине принесли неутешительные результаты. В стране снова зафиксировали большое количество смертей от коронавирусной инфекции.

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