Просим ВСУ начать действовать, пусть Россия уйдет навсегда, — жители ОРДЛО

Жители ОРДЛО надеяться на полную капитуляцию пророссийских боевиков

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Жители временно оккупированных территорий Донбасса поделились своим мнением завершения вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом жители ОРДЛО пишут в Сети, передает УРА-Информ.

Жители ОРДЛО надеяться на полную капитуляцию пророссийских боевиков.

«Я не хочу никакого „снижения напряженности“. Меня не устраивает, если оккупант станет просто меньше стрелять, но будет продолжать топтать мой Донецк. Пусть Россия НАВСЕГДА уберется с нашей земли», — пишет жители неподконтрольных территорий Украины.

Помимо этого, жители ОРДЛО считают, что конфликт на Донбассе будет просто заморожен.

«В сложившейся ситуации России благоприятнее всего будет любыми путями сохранить существующий статус-кво. Поэтому подмораживание/замораживание войны — это наиболее вероятная перспектива оккупированного региона на ближайшие годы», — отмечают комментаторы в Сети.

Также жители Донецка просят ВСУ о наступлении, они хотят в Украину.

«Українці з окупованих просто моляться, щоб ЗСУ припинило сидіти по шанцях, а почало активно діяти, знищуючі бази, склади окупантів, та йти уперед… можна до Краснодару… я не проти», — пишут комментаторы.

Ранее сообщалось, что на некоторых предприятиях сотрудникам выдали на руки трудовые книжки. Помимо этого, на госпредприятиях работников обязали сдать документы в «миграционную службу» для получения паспорта «ДНР».