Политика

Высылка дипломата из Украины: в МИД РФ отреагировали на инцидент

Высылка из Украины российского дипломата не является симметричной мерой

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Российская Федерация выразила Украине протест в связи с высылкой старшего дипломата из посольства России в Киеве Евгения Черникова. Также в МИД РФ подчеркнули, что готовят ответные шаги в отношении одного из дипломатов Посольства Украины, что находится в Москве. Об этом сообщили в МИД РФ, передает УРА-Информ.

«Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций», — сказано в тексте документа.

Также в российском ведомстве подчеркнули, что высылка из украинской территории российского дипломата не является симметричной мерой на высылку украинского консула из Российской Федерации. Именно в связи с этим в Кремле оставляют за собой полное право на ответные шаги в отношении посольства Украины.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин, по словам непризнанного мировым сообществом президента Беларуси Александра Лукашенко, предлагал украинскому государству помощь в восстановление Донбасса. Однако, в Украине отказались от помощи Кремля. 

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