«Есть негласное указание по предприятиям»: в ОРДЛО будут увольнять людей за отсутствие «паспорта ЛДНР»

По предприятиям ОРДО дано негласное указание не брать на работу тех, у кого нет «паспорта ДНР»

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На некоторых предприятиях сотрудникам выдали на руки трудовые книжки. Помимо этого, на госпредприятиях работников обязали сдать документы в «миграционную службу» для получения паспорта «ДНР». Об этом сообщает экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин, передает УРА-Информ.

«Списки вместе с справкой с места работы отделы кадров направляют самостоятельно в миграционную службу. В некоторых случаях доходит до того, что человеку через два три месяца 45 и ему снова необходимо будет выстаивать очереди для его замены. На сдачу документов и снятие отпечатков пальцев разные очереди. На все это может дня не хватить. Снятие отпечатков типа добровольное, на самом деле принуждают (говорят, что без этой процедуры паспорт не выдадут) писать заявление, якобы человек сам просит, что бы у него сняли отпечатки», — отметил бывший глава боевиков.

Помимо этого, на предприятия поступил указ не брать сотрудников без паспорта «ДНР».

«Создается впечатление, что дана команда как можно быстрее и больше раздать паспортов ДНР. Хоть немного пополнить местный бюджет. Возможно скоро он не потребуется для получения паспорта РФ и тогда его никто не станет получать. По этому поводу (необходимости получения паспорта ДНР, а только потом паспорта РФ) уже поднимали вопрос. При этом закон о гражданстве отсутствует», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «депутат ДНР» Владислав Бердичевский в интервью местным ресурсам рассказал, в каком случае жителям ОРДЛО могут отказать в гражданстве РФ.