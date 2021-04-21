Боевикам не хватает людей: они не продержатся больше дня если ВСУ пойдут в наступление

Реальная ситуация другая, чем заявляют местные «власти»

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Так называемые «чиновник» в «ДНР» постоянно делают заявления о том, что НВФ готовятся к наступлению ВСУ и готовы противостоять украинской армии. Делаются смелые заявления, что «республика» выдержит удар.

Однако, как заявляет военкор Анна Долгарева реальная ситуация совсем другая. Она поделилась своей информацией, ведь постоянно бывает «на передовой», пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

«В «республиках» чудовищно не хватает людей. Чудовищно. Линия обороны стоит реденько-реденько. Понятно, что в случае масштабного наступления ВСУ задача республик – день простоять да ночь продержаться. Они, наверное, даже продержатся. Зубами вгрызутся в землю и с помощью русского Бога полтора ополченца доживут до прихода помощи. Но это будут страшные и кровавые день и ночь», — заявила военкор.

Она добавила, что у боевиков в три раза меньше людей, чем тог требуется. При этом она также отметила, что часть людей воюет уже очень долго и они «устали».

Ранее на Донбассе заявили, что готовы отбивать атаки ВСУ с воздуха.