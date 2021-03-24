Такие действия позорят мою страну в глазах мирового сообщества — Гордон

Известный журналист о акции поддержки Стерненко

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Действия на акциях протеста, подобных тем, которые произошли возле Офиса президента в выходные, позорят Украину. Такое заявление сделал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Он отметил, что не может судить о том, было ли справедливым судебное решение по Стерненко или нет, но может предположить, как первый, так и второй вариант, учитывая ситуация в судебной системе Украины. Также он с пониманием относится к тому, что часть общества негативно восприняла решение суда и вышла на мирные протесты. Однако ему не понравилось поведение активистов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Стены и окна ответить не могут. Надписи на стенах Офиса президента позорят мою страну в глазах мирового сообщества. И когда под подожженной табличкой пишут «лох», это пишут не о Зеленском. Это пишут обо мне и моих соотечественниках. Это оскорбление украинской государственности, очень некрепкой, это издевательство над государственными символами», — заявил Гордон.

Он добавил, что с такими людьми нужно поступать по закону, не церемонясь.

Ранее Гордон рассказал, почему негативно ставится к Порошенко.