Почему такие тупые люди бывают — Гордон рассказал, почему плохо ставится к Порошенко

Журналист об отношении к бывшему главе государства

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Петро Порошенко во время своего президентства, заявляя, что противостоит России, торговал с ней. Такое заявление сделал украинский журналист Дмитрий Гордон.

В программе «Время Голованова» на канале «Украина 24» журналисту поставили вопрос, почему он так плохо относится к пятому президенту Украины Петро Порошенко, пишет УРА-Информ.

Он заявил, что Порошенко, говоря о том, что воюет против России, делал с ней бизнес.

«Вы можете представить, что Сталин во время войны делал бизнес, где не будь на заводике в Мюнхене. Или Гитлер размещал свое предприятие под Смоленском. Это невозможно, это нонсенс. А почему никто не думает, почему Порошенко вел бизнес с Россией во время войны. Зарабатывал деньги и платил налоги, на которые, в том числе жила российская армия. Почему такие тупые люди бывают», — заявил журналист.

Он добавил, что Порошенко не расследовал дела российской агентуры и имел дела с Виктором Медведчуком.

Ранее Гордон отметил, что Зеленский может стать последним президентом Украины.