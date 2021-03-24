Общество

В ОРДО началась активная подготовка боевиков: ждут команды из Москвы

Точная дата неизвестна, все решится за несколько часов

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Боевики в ОРДО начали активную подготовку к полномасштабным боевым действиям. На данный момент неизвестно к чему они готовятся, к наступлению или возможной атаке со стороны украинской армии.

Сейчас точной даты возможнейшего наступления или защиты никто не знает. Этой информации нет даже у российских кураторов. Команда поступит из Кремля за 4 – 8 часов до времени «Ч», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Пока нет указания со стороны Кремля, российские кураторы придумывают для боевиков постоянные учения, сборы, передислокации и различные тревоги, чтобы те были готовы к наступлению или обороне. Все это проходит под маской «учений». Перекрывают все дороги патрулями как военными, так и «полицейскими» и даже «МЧС».

Источник сообщает, что сейчас стали очень популярными побеги боевиков с позиций и разрывы контрактов. Многие не намерены погибать за надуманные идеи «русского мира».

Ранее мы сообщали, что боевиков заставляют вакцинироваться «Спутником V», если те отказываются, им не выдают зарплату.

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