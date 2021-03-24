Общество

Стали известны предварительные данные вскрытия женщины, которая умерла в Одессе после вакцинации

Причиной смерти называется оторвавшиеся тромб

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Сегодняшнее утро потрясла информация о смерти девушки, которая скончалась после вакцинации от коронавирусной инфекции. Трагический инцидент произошел с женщиной-военнослужащей военной службы по контракту в Одесской области.

Источник сообщает, что стала известна предварительная информация по поводу вскрытия женщины. Причиной смерти называется оторвавшиеся тромб, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП сообщил, что Офис Президента получил предварительные данные вскрытия умершей военнослужащей. Причиной смерти стал оторвавшиеся тромб, до вакцинации женщина была здорова и чувствовала себя хорошо», — пишет источник.

В тоже время также стало известно, что в Офисе президента Украины сегодня будет совещание из-за смерти военнослужащей. Министерство здравоохранения настаивает на продолжении процесса вакцинации, несмотря на смертельный случай.

Ранее мы сообщали, что судебно-медицинская экспертиза назначена на сегодня, 24 марта.

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