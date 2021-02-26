Вакцинация в Украине: стали известны побочные эффекты от прививки

Примерно у 5-10% могут быть последствия

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Пару дней назад в Украине начали делать прививки от коронавирусной инфекции. Пока темпы не очень масштабные, но практически в каждом регионе страны уже стартовала вакцинация.

В свою очередь иммунолог Олег Назар рассказал о возможных побочных эффектах после вакцинации от коронавируса. Их в принципе не так много, однако стоит наперед знать, что ждет людей, которым будут делать прививки, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Могут быть местные реакции — покраснение, зуд, местные аллергические реакции. Это допускается. Второй момент — возможны системные реакции. Это повышение температур, может быть головокружение… Примерно у 5-10% могут быть», — сообщил врач.

Также он рассказал, что перед прививкой человек должен пройти обязательный осмотр у врача. Также есть и стандартные противопоказания для любой вакцинации — наличие тяжелых поствакцинальных осложнений в прошлом на любую вакцину, неврологические заболевания или просто болезнь в стадии обострения

Ранее мы сообщали, что немцы не хотят вакцинироваться AstraZeneca, которую используют в Украине.