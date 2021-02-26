Немцы не хотят вакцинироваться AstraZeneca: ее используют в Украине

Интересная история происходит в Германии

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В Германии было подано только 240 000 заявок из 1,4 миллиона доз, доступных от AstraZeneca и Оксфордского университета. Германия отказывается от вакцинации этим препаратом. Возникла идея передать препарат бездомным.

В то время как миллионы немцев с нетерпением ждут вакцинации от COVID-19, вакцины AstraZeneca хранятся, Некоторые немцы не хотят вакцинироваться им, а оппозиционные политики обвиняют федеральное правительство в несоответствующей информационной политике, пишет УРА-Информ со ссылкой на Politico.

Федеральное правительство находится под все возрастающим давлением с целью ускорить вакцинацию перед лицом нехватки вакцин во всем ЕС. Однако, по сообщениям СМИ, некоторые немцы отказываются принимать Oxford / AstraZeneca, когда это предлагается. Причина — сообщения СМИ, в т.ч. о побочных эффектах его приема.

— Путаница возникла из-за январского решения Немецкого постоянного комитета по иммунизации (STIKO), который рекомендовал, чтобы вакцина принималась только людьми в возрасте до 65 лет из-за недостаточности данных клинических испытаний. Это совпало с разветвлением заявления AstraZeneca о том, что поставки вакцины в ЕС будут значительно ниже, что привело к обвинениям со стороны Брюсселя и органов экспортного контроля ЕС.

Другая проблема, заключается в том, что вакцина Oxford / AstraZeneca немного менее эффективна, чем вакцины BioNTech / Pfizer и Moderna, которые, по имеющимся данным, также применяются в Германии.

Напомним, что индийская вакцина по технологии AstraZeneca используется в Украине.