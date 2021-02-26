Политика

США и ЕС меняют свою политику в отношении Украины, — Кравчук

Отношения США к Украине и войне на Донбассе изменилось с началом президентства Джо Байдена

Время чтения: 1 Мин. , 11 Секунд

Глава украинской делегации в ТКГ и первый президент государства Леонид Кравчук заявил, что политический подход и риторика Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки значительно изменились. Это произошло, по его мнению, под влиянием работы в минском и нормандском форматах. Об этом политик сказал в интервью Deutsche Welle, передает УРА-Информ.

«Когда два года назад я смотрел на Европу, чувствовалось, что Путин, благодаря своей мощной пропаганде настолько вскружил головы обывателям Европы, они действительно верили, что это — внутреннее война в Донбассе, внутреннее дело Украины. А сейчас, вот приехал Хосеп Боррель из Москвы, и терминология совсем другое. Сам европейский подход стал совсем другой. То, что было при Трамп в США, и при Байдене сейчас — это тоже совсем другая риторика и совсем другие действия. Эти изменения происходят не просто сами по себе, а под влиянием нашей терпеливой системной работы, которую мы проводим в минском формате и в «нормандском формате», — отметил Кравчук.

Также он добавил, что отношения США к Украине и войне на Донбассе изменилось с началом президентства Джо Байдена.

«Я не слышал от Трампа никогда того, что за месяц сказал президент Байден о Крыме, о Донбассе, о помощи Украине — и летальную оружие, и помощь всеми средствами и возможностями, чтобы Украина могла защищать свою землю, а Россия ушла из украинской земли» , — отметил Кравчук.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отменил действие указа, который был подписан его предшественником Дональдом Трампом, об ограничении въезда на территорию Соединенных Штатов Америки для некоторых категорий иностранных граждан.

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