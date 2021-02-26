Microsoft удаляет еще одну функцию в Windows 10

Речь идет о папке «3D-объекты», которую вы видите в проводнике Windows

Время чтения: 56 Секунд

Windows 10, выпущенная в 2015 году, уже претерпела множество изменений и исправлений. Хотя текущий выпуск на первый взгляд не сильно отличается от своей исходной версии, в программе отсутствуют многие функции.

На то, насколько непопулярны эти функции, может указывать тот простой факт, что многие не имели понятия, о чем они на самом деле. Они в основном касались элементов панели управления, настроек и способов доступа к обоим инструментам. Однако теперь компания решила удалить потенциально более заметный, но, к счастью, столь же малоиспользуемый элемент, пишет УРА-Информ.

Речь идет о папке «3D-объекты», которую вы видите в проводнике Windows. Она полностью исчезает из системы из-за небольшого интереса к моделированию и использованию программного обеспечения Paint 3D. Короче говоря, для большинства пользователей эта папка была навсегда пуста, поэтому Microsoft решила от нее избавиться.

Эта информация может быть интересна людям, которым небезразличен внешний вид своих «окон». Папка «3D-объекты» всегда была видна в наших документах, и попытки удалить или скрыть ее не увенчались успехом.

Интересно, что люди, использующие 3D-моделирование, по-прежнему смогут восстановить свой любимый каталог, набрав «% userprofile%» в проводнике.

Ранее мы сообщали, что Google Maps получил темный режим.