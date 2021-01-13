Общество

Все может закончиться тем, что мы потеряем Донбасс — эксперт

Михаил Погребинский о переговорном процессе по Донбассу

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Ситуация с решением конфликта на Донбассе находится в тупике и если ничего не изменить Украина просто может потерять Донбасс. Такое мнение выразил политический эксперт Михаил Погребинский.

Он отметил, что на данный момент переговорный процесс по Донбассу в полном тупике. При этом никакой альтернативы минским соглашения просто нет. При этом Украине не только не может выполнить подписание соглашения, но и также не может об этом официально заявить.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на NewsOne.

Эксперт также отметил, что Минские соглашения — это не только позиция России, но и также Германии и Франции. Они не заявляли о том, что что можно отказаться от Минских соглашений.

Михаил Погребинский добавляет, что во время различных переговоров по Донбассу все равно речь идет о том, что Минск-2 является основой, и нет ничего другого. Поэтому все сейчас находится в тупике.

«Мы видим, что есть «красные линии». Зеленский боится подойти к этим линиям, не говоря уже о том, чтобы перешагнуть их. И поэтому этот тупик с большой вероятностью может закончиться тем, что мы потеряем Донбасс», — заявил эксперт.

Ранее Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе.

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