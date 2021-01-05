Оккупация на Донбассе: Путин и Меркель обсудили ситуацию

Лидеры двух государств поздравили друг друга и народ с новогодними и рождественскими праздниками

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Сегодня, пятого января, президент РФ Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель провели телефонный разговор. Во время беседы политики обсудили ряд важных экономических и политических вопросов, а также и вопрос оккупации Россией территорий на востоке Украины.

Об этом говорится на официальном сайте главы Кремля, передает УРА-Информ.

Лидеры двух государств поздравили друг друга и народ с новогодними и рождественскими праздниками.

В пресс-службе главы Кремля уточнили, что во время разговора лидеров ФРГ и РФ была затронута и тема Украины. Меркель и Путин говорили о Минских соглашениях и договоренностях, которые были достигнуты в нормандском формате.

Помимо этого, лидеры Германии и Российской Федерации обсудили возможное совместное производство вакцины и способы борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила в четверг в разговоре с руководителями BioNTech, что возлагает большие надежды на запуск вакцинации против COVID-19.