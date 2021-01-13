Российская вакцина от ковида в ОРДО: кто сможет получить прививку «Спутник-V»

Первая партия будет состоять из 20-25 000 доз

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Уже в ближайшее время Российская Федерация отправит в ОРДО первую партию своей вакцины от коронавирусной инфекции. Многих местных жителей интересует вопрос, будут ли в принудительном порядке прививать людей.

Первая партия вакцины должна появиться в «ДНР» в конце января. Первая партия будет состоять из 20-25 000 доз. Это не большая партия, но хорошая возможно провести некую «пробу». Первыми прививаться будут сотрудники из сфер здравоохранения, образования, юстиции, соцполитики, а также представители силовых структур. Кроме того, часть доз может быть направлена в местную «администрацию».

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донецкий телеграм.

Также источник отмечает, что принуждать вакцинироваться никого не будут. Вся процедура будет на добровольной основе.

«Учитывая это, даже из данного числа некоторые вакцины могут попросту остаться неиспользованными. Если все так и будет, то будут предлагаться вакцинироваться уже всем желающим людям», — сообщает паблик.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО люди жалуются на плохие дороги.