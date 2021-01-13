Пасечник угрожает РФ уйти в отставку: что задумал главарь «ЛНР»

«Республика» хочет получить больше военных от России

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Ситуация в так называемой «ЛНР» все больше накаляется. В «республике» все больше проблем, с которыми Кремль не хочет помогать местным «властям».

Лидер «республики» Деонид Пасечник поставил даже ультиматум ФСБ, если они не помогут, то он уйдет со своей должности. Дело в том, что на прошлой неделе в ОРЛО приезжала проверка комиссия ФСБ и Минобороны России. «Главарь» «республики» требовал от комиссии обеспечить «ЛНР» войсками в размере 5 – 6 тысяч солдат на постоянной основе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Трибун.

Однако на такие требования Москва ответила отказом, аргументируя это тем, что в самой России закончились добровольцы, а также тем, что финансирование на «республику» урезали. В тоже время в Кремле готовы предоставить «ЛНР» около двух тысяч военных и то на временной основе.

«Мы не можем пополнить состав войск республики больше чем на 1,5 – 2 тысячи человек на временной основе, в связи с тем, что финансирование урезали, добровольцы закончились. Денег у нас осталось всего на полгода», — ответили власти России.

Ранее мы сообщали, что власти России могут уволить лидера «ДНР».