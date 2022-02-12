Общество

Жители ОРДО озвучили примету, когда ждать начала «заварушки»

В социальных сетях, жители неподконтрольных Украине территории Донецкой области называют примету, по которой можно понять, что «что-то начнётся».

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

По сообщениям одного из жителей неподконтрольной Украине Донецка, он заметил, что на парковке у штаб-квартиры Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в оккупированном Донецке за ночь заметно уменьшилось количество авто.

Он написал, что снимок сделан в субботу в 12.15 по московскому времени. На нём видно, что большая часть транспортных средств на парковке находятся уже с заведёнными двигателями.

Местные жители выдвигают предположения, что это якобы и является признаком того, что скоро «все начнется». Своими комментариями они делятся в соцсетях:

«Это значит, что, скорее всего, скоро начнется»;

«Первый признак войны, это не когда стреляют, к этому плохо, но уже привыкли, а когда ОБСЕ покидают свою штаб-квартиру, как в Осетии и Грузии было в 2008 году»;

«Бегут. Если нет ОБСЕ, точно будет «заварушка»».

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, с какой просьбой обратился отец убитого бывшего «главы ДНР» Захарченко к Росси.

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