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Москва послала новый сигнал Киеву: политолог обратили внимание, о чем сказал Патрушев

Родион Власов

Политический эксперт Тарас Березовец рассмотрел в недавнем заявлении секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева определенный намек для Украинского государства.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Березовец считает, что недавнее заявление Патрушева фактически означает некоторые уступки РФ. По их словам. Кремль продемонстрировал, что не намерен идти на эскалацию войны из-за поставок официальному Киеву «Абрамсов» и «Леопардов».

«Развернувшиеся события в Украине – это итог многогодовой подготовки Америки к ведению гибридной войны против России. Это же относится к попытке мешать формации многополярного мира», – заявил Патрушев.

Затем он добавил, что Запад не перестанет воевать с РФ даже после так называемой «спецоперации» в Украине. В конце же Патрушев сказал, что для РФ вопрос втягивания в длительное противостояние военного характера – это болезненная мера.

Политолог сказал, что Патрушев прекрасно помнит, к чему привела вооруженная гонка СССР и США. Именно по этой причине, как сказал Березовец, в РФ буквально заявили, что не хотят повторения судьбы СССР. В конце же эксперт выразил уверенность, что Москва будет и в дальнейшей перспективе пытаться договориться с представителями Запада.

Напомним, украинцы начнут получать повестки через интернет: в ГСА раскрыли, какой проект принят.

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