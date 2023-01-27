Общество

Украинцы начнут получать повестки через интернет: в ГСА раскрыли, какой проект принят

Родион Власов

Государственная судебная администрация Украины приняла решение о том, чтобы отправлять соответствующие уведомления в мессенджеры.

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Об этой информации сообщил GSMinfo, сославшийся на заявление главы ГСА Сергея Чернуцкого, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что приказ утвердили еще в понедельник, 23 января. По словам Чернуцкого, первые повестки в мессенджеры начнут приходить через пару недель. Что примечательно, такой порядок касается не только повесток в военкомат, но и вызовов в суд. Кроме того, это касается и крайне важных государственных уведомлений, которые касаются тем или иным образом гражданина.

Впрочем, Чернуцкий подчеркнул, что подобные оповещения будут актуальны, если номер гражданского лица привязан к соответствующему аккаунту в мессенджере. Остальным же гражданам, как решили в ГСА, повестки в суд будут идти с помощью СМС-системы оповещения.

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