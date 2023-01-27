В Украине приняли нововведение по пенсиям: стало известно, на что могут рассчитывать люди

Время чтения: 42 Секунд

Об этой информации сообщил ресурс Today.UA, сославшийся на слова замминистра социальной политики Дарии Марчак, передает «УРА-Информ».

Как известно, далеко не все люди могут дожить до возраста, когда можно будет получать законные выплаты от государства. В связи с этим в Пенсионном фонде позаботились о том, чтобы пенсия могла передаваться по наследству. Впрочем, есть одно важное условие, которое необходимо учитывать в данном вопросе.

Все вышеупомянутое будет актуально, если пенсионер не успел взять государственные выплаты.

«Пенсионная система накопительного формата – это частная собственность гражданина. С законодательной точки зрения, если с гражданином что-то происходит, частная собственность переходит к потомкам или наследников. Но таковых еще нужно определить. Иными словами, вне зависимости от того, каким боком повернется жизнь человека – это уже его выплаты, на которые имеет право исключительно он», – заключила Марчак.

Напомним, кому из украинцев могут списать долги за коммуналку во время войны.