В науке произошел прорыв: ученые сказали, к созданию какого лекарства они подошли

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Об этой информации сообщили в SciTechDaily, передает «УРА-Информ».

История открытия

Изначально, как только научное сообщество узнало о диабете, медики начали выяснять, можно ли как-то излечить эту болезнь или хотя бы заменить крайне неприятную процедуру уколов пероральными таблетками. Долгое время никаких прорывов в данном вопросе не было. Однако почти спустя 100 лет специалисты приблизились к новому виду лекарства.

Что было открыто?

Специалисты из ИУЭХ недавно создали неинсулиновую молекулу. По их словам, она способна имитировать инсулин, который поддерживает уровень глюкозы в крови. Таким образом, у научного сообщества уже теперь есть возможности для экспериментов и дополнительных исследований, чтобы облегчить людям, страдающим диабетом 1 типа.

Проблема внедрения

Хотя многие на этом фоне задались вопросом о том, почему такая «чудо-таблетка» еще не в производстве, доктор Джеймс Кирк объяснил, что не все так просто. По его словам, молекула инсулина нестабильна как таковая, и его было сложно произвести временем ранее.

По его словам, в данный момент исследования для изобретения альтернативы уколам уже ведутся активнее благодаря развитию криоэлектронной микроскопии. Однако он заявляет о том, что, прежде, чем такая таблетка появится, ее нужно сертифицировать и провести целый ряд дополнительных тестов, а также исследований. Однако Кирк считает, что успешное начало уже было положено.

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