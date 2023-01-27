Технологии

В науке произошел прорыв: ученые сказали, к созданию какого лекарства они подошли

Родион Власов

Эксперты из Института Уолтера и Элизы Холл (ИУЭХ) в Мельбурне сумели сделать открытие, которое в перспективе поможет миллионам людей, страдающих от серьезного заболевания.

Время чтения: 1 Мин. , 3 Секунд

Об этой информации сообщили в SciTechDaily, передает «УРА-Информ».

История открытия

Изначально, как только научное сообщество узнало о диабете, медики начали выяснять, можно ли как-то излечить эту болезнь или хотя бы заменить крайне неприятную процедуру уколов пероральными таблетками. Долгое время никаких прорывов в данном вопросе не было. Однако почти спустя 100 лет специалисты приблизились к новому виду лекарства.

Что было открыто?

Специалисты из ИУЭХ недавно создали неинсулиновую молекулу. По их словам, она способна имитировать инсулин, который поддерживает уровень глюкозы в крови. Таким образом, у научного сообщества уже теперь есть возможности для экспериментов и дополнительных исследований, чтобы облегчить людям, страдающим диабетом 1 типа.

Проблема внедрения

Хотя многие на этом фоне задались вопросом о том, почему такая «чудо-таблетка» еще не в производстве, доктор Джеймс Кирк объяснил, что не все так просто. По его словам, молекула инсулина нестабильна как таковая, и его было сложно произвести временем ранее.

По его словам, в данный момент исследования для изобретения альтернативы уколам уже ведутся активнее благодаря развитию криоэлектронной микроскопии. Однако он заявляет о том, что, прежде, чем такая таблетка появится, ее нужно сертифицировать и провести целый ряд дополнительных тестов, а также исследований. Однако Кирк считает, что успешное начало уже было положено.

Напомним, тайна гуманоида Атакамы раскрыта: ученые сказали, кто на самом деле им попался.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

Google запустила новый инструмент для удаления личной информации из Интернета

Новой опцией можно воспользоваться прямо на странице поиска.

Родион Власов

Тайна гуманоида Атакамы раскрыта: ученые сказали, кто на самом деле им попался

Еще в начале 2000-ых годов исследователи сумели обнаружить загадочное существо, которое вызвало резонанс не только среди уфологов, но и в научных сообществах.

kiman

Гигиенический душ как обязательная функция в туалете

Сегодня же такая сантехника является достаточно востребованной и ей уже сложно кого-то удивить.

Родион Власов

Возникла угроза Земле из космоса: ученые рассказали, что они заметили на Солнце (видео)

Специалисты из Университета штата Колорадо (Америка) предупредили, что главная звезда нашей Солнечной системы проявляет тревожную активность.

kiman

Легкий способ выигрыша реальных денег на игровых автоматах с выводом

Азартные развлечения сегодня занимают значительное место в структуре досуга среднестатистического горожанина.

kiman

Сравнительный анализ: казино Dragon Money и облачные игры онлайн

Игровые порталы вроде Драгон Мани собирают отзывы от довольных пользователей, почитать которые можно на сотнях сайтов-отзовиков.

Recent Post

Top Category