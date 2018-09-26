16:52 26.09.2018 | Спорт | Новости
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ФИФА хочет ввести серию пенальти на групповом этапе ЧМ-2022

Руководство Международной федерации футбола может внедрить серии послематчевых пенальти на групповом этапе чемпионата мира-2022. Такая практика произойдет только в том случае, если основное время матчей будет завершаться вничью

ФИФА хочет ввести серию пенальти на групповом этапе ЧМ-2022

Об этом сообщает The Sun.

Отметим, что Джанни Инфантино хочет расширить турнир с 32 до 48 команд, а сборные будут разделены на 16 групп по три в каждой.

В связи с этим ничейного результата в заключительном туре будет достаточно для выхода в плей-офф. Именно по этой причине Инфантино хочет ввести серию пенальти.  Команды будут получать по одному баллу за ничью, а еще одно очко будет разыграно в серии одиннадцатиметровых ударов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"ФИФА запретила открывать в оккупированном Крыму официальные фан-зоны чемпионата мира-2018 по футболу, который проведут в России.

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко отметил, что любые мероприятия, нацеленные на массовый показ матчей мирового первенства по футболу могут повлечь за собой ряд штрафных санкций для Крыма и всего российского футбола.


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