ФИФА хочет ввести серию пенальти на групповом этапе ЧМ-2022

Об этом сообщает The Sun.

Отметим, что Джанни Инфантино хочет расширить турнир с 32 до 48 команд, а сборные будут разделены на 16 групп по три в каждой.

В связи с этим ничейного результата в заключительном туре будет достаточно для выхода в плей-офф. Именно по этой причине Инфантино хочет ввести серию пенальти. Команды будут получать по одному баллу за ничью, а еще одно очко будет разыграно в серии одиннадцатиметровых ударов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ФИФА запретила открывать в оккупированном Крыму официальные фан-зоны чемпионата мира-2018 по футболу, который проведут в России.

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко отметил, что любые мероприятия, нацеленные на массовый показ матчей мирового первенства по футболу могут повлечь за собой ряд штрафных санкций для Крыма и всего российского футбола.