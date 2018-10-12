11:54 12.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Джамала выпустила новый альбом

Украинская певица крымскотатарского происхождения, победительница конкурса "Евровидение 2016",  Джамала выпустила новый альбом "Крыла".

Джамала выпустила новый альбом

Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Facebook.

Пятый студийный альбом Джамалы называется "Крыла". Туда вошли десять композиций, семь из которых на украинском и три - на английском. Как отмечает сама певица, альбом вышел довольно разноплановый. Там есть все: от минимализма до глубоких аранжировок. В альбоме присутсвуют довольно простые песни, но и довольно глубокие, лирические.

По словам Джамалы, десять песен в альбоме - десять абсолютно разных отдельных историй. Услышать новые песни вживую будет возможность в рамках концертной презентации альбома в Киеве, 23 ноября. На концерте певица пообещала исполнить не только новые хиты, но и полюбившееся всем песни.

К слову, последний альбом Джамалы "1944" вышел в 2016 году. С одноименной песней она и победила на Евровидении.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Джамала удивила своих фанатом видео, где появилась перед публикой в необычном образе.


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