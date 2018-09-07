23:56 07.09.2018 | Культура | Новости
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Робби Уильямс вновь стал отцом

Известный певец Робби Уильямс и его супруга Айда Филд стали родителями в третий раз. Об этом Айда сообщила на своей Instagram-странице.

Робби Уильямс вновь стал отцом

Отмечается, что в звездной семье появилась девочка. Ее супругам родила суррогатная мать.

"Добро пожаловать в мир, Колетт (Коко) Жозефин Уильямс! Это был долгий и трудный путь, потому мы все хранили в секрете", - отметила супруга певца.

Стоит отметить, что пара уже воспитывает пятилетнюю дочь Теодору и трехлетнего сына Чарлтона.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украина является одним из лидеров в мире по предоставлению незаконных услуг в суррогатном материнстве. По словам генпрокурора, проблема суррогатного материнства связана с тем, что после принятия властями Индии закона о суррогатном материнстве, центр такой деятельности сфокусировался в том числе на Украине.


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