Здоровье

Президент Украины отреагировал на болезнь Эрдогана, обратившись к нему на турецком языке

Глава украинского государства Владимир Зеленский в своём официальном аккаунте в «Твиттер» обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану, который заболел коронавирусом вместе со своей супругой сразу после визита в Украину.

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Об этой информации сообщил «Твиттер» страница  Зеленского, передает Ura-inform.

Зеленский заявил на турецком языке, что они с женой Еленой с сожалением узнали о болезни президентской четы  на коронавирус:
«Мы с Еленой с сожалением узнали о положительном тесте на Covid-19 у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган. Искренне желаем нашим друзьям, господину Эрдогану и госпоже Эмине, быстрого и легкого выздоровления».

О том, что заболел с супругой Эрдоган сообщил в «Твиттере» пятого февраля. Он уточнил, что результаты исследования показали у них штамм «Омикрон». Болезнь Эрдоган с супругой  переносят в легкой форме, находясь дома на самоизоляции.

Стоит отметить, что третьего февраля Эрдоган с рабочим визитом прибыл в Киев, где провел встречу с украинским президентом. По данным ОП, Зеленского в преддверье переговоров тестировали на COVID-19 и результаты были отрицательными. В день приезда в Украину Эрдогана об инфицировании коронавирусом сообщил глава ОП Андрей Ермак.



Напомним, ранее сообщалось, Зеленский и Джонсон обнародовали совместное заявление после встречи.

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