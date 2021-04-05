Технологии

LG уходит с рынка смартфонов: историческое решение компании

LG Mobile будет выведена из эксплуатации к 31 июля 2021 года

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Корейский гигант LG закрывает свой филиал LG Mobile, сообщила компания в понедельник. LG планирует сосредоточиться на других направлениях.

LG Mobile будет выведена из эксплуатации к 31 июля 2021 года. Ассортимент телефонов LG по-прежнему будет доступен для продажи. LG будет предоставлять сервисную поддержку и обновления программного обеспечения существующим владельцам телефонов в течение периода, который зависит от региона. LG будет работать с поставщиками и деловыми партнерами, чтобы закрыть телефонный бизнес, говорится в пресс-релизе, отправленном из ее штаб-квартиры в Сеуле, пишет УРА-Информ.

Корейский гигант планирует сосредоточиться на таких направлениях, как: компоненты электромобилей, устройства IoT, умный дом, робототехника, искусственный интеллект и, конечно же, бытовая электроника (телевизоры) и бытовая техника. Компания также, как указано в заявлении, «использует свой опыт в области мобильности и разрабатывает технологии 6G».

Продажи смартфонов LG составили от 1 до 3 процентов глобального рынка, в зависимости от статистики, собираемой аналитическими компаниями. Компания — благодаря недорогим моделям — была третьей в США, но на большинстве рынков LG не входила в пятерку лидеров.

Ранее мы сообщали, что LG попыталась продать свое подразделение смартфонов, но не было заинтересованных.

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