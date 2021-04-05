Экономика

В Украине стартовала выплата пенсий переселенцам: направлено 75 млн грн

Пенсии выплатят в определенную для каждого пенсионера дату

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области начало выплату апрельских пенсионных выплат. Об этом написала его руководитель Наталия Рад на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

Она отметила, что на выплаты пенсионерам области уже было направлено 75 млн грн. В эту сумму также включены и пенсионные выплаты для пенсионеров-переселенцев.

Отмечается, что пенсии выплатят в определенную для каждого пенсионера дату в установленном ранее порядке. На данный момент речи не идет о задержках или осложнениях.

Стоит напомнить, что выплата стартовала сегодня, первого апреля.

Ранее сообщалось, что Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала украинцам, какой стаж берется для начисления пенсионной выплаты. 

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