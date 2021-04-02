LG может закрыть свой бизнес по производству смартфонов

Официально все станет известно через пару дней

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LG готовится закрыть свой бизнес по производству мобильных устройств. Официальное решение будет принято 5 апреля 2021 года.

LG не впервые закрывает свой мобильный отдел. Корейская компания уже стала объектом слухов и утечек, связанных с ее смартфонами. На этот раз корейские СМИ сообщают, что производитель уже принял решение и намерен уйти из отдела мобильных устройств. Об этом решении будет официально объявлено в понедельник, 5 апреля этого года, пишет УРА-Информ.

Подход LG к своим флагманским смартфонам не был очень успешным — по крайней мере, в последние годы. Мобильный отдел бренда до сих пор теряет деньги и не зафиксировал рост, которого ожидала бы корейская компания. До сих пор LG искала покупателя, который купит мобильный отдел компании и вложит в него деньги. По сообщениям корейских СМИ, эта ситуация закончилась неудачей.

Остается ждать официальной информации по этому поводу.

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