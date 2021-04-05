Общество

«Война на дворе, а не распил бюджета»: Ходаковский рассказал, кто виноват в гибели ребенка на Донбассе

Безответственность местного «правительства» приводит к гибели детей

Время чтения: 1 Мин. , 6 Секунд

Действующие «руководители республики» на временно оккупированных территориях Донбасса настолько «бессердечные», что по сравнению с ними убитый первый «глава ДНР» Александр Захарченко, а также бывший командир подразделений НВФ в Горловке Игорь Безлер и другие «командиры ополчения» «просто выпускники церковно-приходской школы». Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на заявление командира батальона «Восток» Александра Ходаковского.

«Это и будущая депутат Госдумы министр иностранных дел ДНР Никанорова, и ее близкий родственник глава АП при Денисе Пушилине, и премьер Ананченко, и вице-премьеры Пашков и Антонов… А теневых неперечисленных в десятки раз больше. И вот сейчас они смотрят на происходящее и боятся проявить инициативу — как бы чего не вышло. Война на дворе, нихрена не распил бюджета! Очухайтесь уже», — отметил Ходаковский.

Также Ходаковский подчеркнул, что во время горячих боев на временно оккупированных территориях Донбасса, он якобы вывозил людей из прифронтовых районов. Помимо этого, он прокладывал новые пути сообщения, в то время, когда старые попадали в зону военных действий. Он отметил, что безответственность местного «правительства» приводит к гибели детей, вспомнив ситуацию с погибшим ребенком.

«Не понимаю такого подхода, и не понимаю, как можно будет потом оправдать свое бездействие. Простите за спекуляцию, но смерть этого ребенка — наполовину наша вина», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович на своей странице в Фейсбук данные ребенка, который якобы «погиб из-за обстрелов ВСУ на Донбассе. 

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