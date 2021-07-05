Умер известный вратарь: ему было всего 24 года, он играл в НХЛ

Не стало Матисса Кивлениекса

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Шокирующая новость была опубликована на официальном сайте Федерации хоккея Латвии. Там сообщили о смерти вратаря местной сборной Матисса Кивлениекса.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным, друзьям и коллегам голкипера сборной Латвии Матисса Эдмундса Кивлениекса в связи с преждевременным уходом Матисса. Матис, воспитанник хоккейной школы «Пардаугава», был голкипером сборной Латвии на последнем чемпионате мира. Он также сыграл восемь матчей в НХЛ за свою карьеру. Своим бойцовским духом, трудолюбием и настроем он был настоящим примером в спорте! Уход Матисы — большая потеря не только для латвийского хоккея, но и для всего латвийского народа», — гласит заявление местной Федерации, пишет УРА-Информ.

На данный момент больше деталей не сообщается. Неизвестна остается причина смерти, местная федерации ее не сообщает. Голкиперу было всего 24 года, свой 25 День рождения он должен был бы отпраздновать 26 августа.

В этом сезоне он провел 2 матча в НХЛ за «Коламбус», 8 матчей в АХЛ за «Кливленд» и четыре игры на ЧМ по хоккею.