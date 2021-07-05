Украина нашла баланс в санкциях против Беларуси — Кулеба

Глава МИД о санкциях Украины

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Украина сумела найти оптимальное решение по поводу санкций в отношении Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД заявил, что эффективными ограничения можно назвать сбалансированную политику и экономику. Он отметил, что Украина в этом вопросе сумела найти оптимальное решение, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Мы стоим на стороне ценностей и поддерживаем белорусский народ в его стремлении жить в демократической стране, где тебя не бьет полиция и не пытают в тюрьме. Но при этом мы позволяем украинским компаниям зарабатывать деньги на белорусском рынке, чтобы они возвращали их сюда в виде налогов и созданных рабочих мест», — сказал Кулеба.

В тоже время министр иностранных дел Украины добавил, что любой баланс не является вечным, и в зависимости от развития ситуации в Беларуси Украина может изменить санкции в ту или иную сторону. Но сейчас, по словам Кулеба, найден идеальный баланс.

Ранее мы сообщали, что Беларусь ужесточает политику в отношении Украины.