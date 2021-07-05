Политика

Украина нашла баланс в санкциях против Беларуси — Кулеба

Глава МИД о санкциях Украины

Время чтения: 45 Секунд

Украина сумела найти оптимальное решение по поводу санкций в отношении Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД заявил, что эффективными ограничения можно назвать сбалансированную политику и экономику. Он отметил, что Украина в этом вопросе сумела найти оптимальное решение, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Мы стоим на стороне ценностей и поддерживаем белорусский народ в его стремлении жить в демократической стране, где тебя не бьет полиция и не пытают в тюрьме. Но при этом мы позволяем украинским компаниям зарабатывать деньги на белорусском рынке, чтобы они возвращали их сюда в виде налогов и созданных рабочих мест», — сказал Кулеба.

В тоже время министр иностранных дел Украины добавил, что любой баланс не является вечным, и в зависимости от развития ситуации в Беларуси Украина может изменить санкции в ту или иную сторону. Но сейчас, по словам Кулеба, найден идеальный баланс.

Ранее мы сообщали, что Беларусь ужесточает политику в отношении Украины.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Военный статус Украины: Зеленский готовит два варианта

НАТО и статус основного союзника США вне Атлантического блока

Зеленский рассказал о главной цели своей каденции

Мир на украинской земле — главная цель Зеленского

Путин рассматривает возможность напасть на Украину — эксперт

Иван Яковина о президенте России

Путин понимает, что Украина уже не та — политолог

Дмитрий Орешкин о возможном наступлении РФ

Встреча Зеленского с Путиным: новые детали

Встречи Путина и Зеленского не будет пока не произойдут встречи украинского президента с Меркель и Байденом

Зеленский продолжает подготовку к встречам с Меркель и Байденом: на конку газовый вопрос

В команде Зеленского прорабатывают различные сценарии по газовому треку

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap