Италия — Испания: превью и онлайн трансляция полуфинала Евро-2020

Матч начнется в 22:00 по Киеву 6 июня

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Матч Италия — Испания определит первого финалиста Евро-2020. Первый полуфинальный матч чемпионата Европы, в котором сложно определить явного фаворита, состоится во вторник на лондонском Уэмбли. Начало встречи в 22:00.

Форма команд

Путь итальянской сборной к полуфиналу Евро-2020, несомненно, был менее тернистым, хотя подопечные Роберто Манчини тоже столкнулись с некоторыми проблемами. Squadra Azzurra без проблем прошла групповой этап, набрав полный комплект пунктов в трех сыгранных матчах. Итальянцы последовательно выиграли у Турции (3-0), Швейцарии (3-0) и Уэльса (1-0).

Первые проблемы у итальянцев возникли в 1/8 финала, когда австрийская команда сумела удивить многих и сыграла очень надежно. Итальянцы, для которых это был самый слабый результат на этом турнире, вышли в четвертьфинал только после дополнительного времени. Однако в четвертьфинале они показали себя с отличной стороны и отправили еще одного претендента на финальный триумф — сборную Бельгии (2:1) домой. Команда Роберто Манчини на данный момент может похвастаться 13 победами подряд и 33 матчами подряд без поражений.

У Испании было намного больше проблем на пути к полуфиналу, но в каждом случае она смогла их преодолеть. Первые проблемы у нее были на групповом этапе, когда после двух игр (0:0 со Швецией и 1:1 с Польшей) на счету испанцев было всего два очка. В третьем матче группового турнира Испания обыграла Словакию 5:0 и вышла в плей-офф.

Матчи на выбывание с Испанией вызвали массу эмоций. В 1/8 финала команда Луиса Энрике провела ожесточенную борьбу с Хорватией за победу со счетом 5: 3 в дополнительное время. В четвертьфинальном поединке со Швейцарией даже дополнительное время не помогло, а все решилось в серии пенальти. Немного результативнее в этом элементе проявили себя испанцы, и теперь у них будет шанс выйти в финал.

История противостояний

Полуфинал вторника станет 38-й игрой обеих команд между собой в истории. Баланс матчей пока ничейный, ведь обе команды одержали по 11 побед. Вничью завершились 15 поединков.

В последний раз обе команды имели возможность сыграть друг с другом в отборочных матчах ЧМ-2018. Первая игра, сыгранная в октябре 2016 года в Турине, закончилась вничью 1:1. Во втором матче на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде испанцы уверенно выиграли со счетом 3:0.

Последний раз команды играли на большом турнире на предыдущем чемпионате Европы, который в 2016 году проводился на французских полях. Матч 1/8 финала завершился победой итальянской команды со счетом 2:0.

Кадровая ситуация

Больше всего наставника сборной Италии Роберто Манчини беспокоит серьезная травма Леонардо Спинаццоли. Левый защитник, который до сих пор отлично себя зарекомендовал на Евро-2020, порвал ахиллово сухожилие во время матча с Бельгией, и ему предстоит долгая пауза. Его место в стартовом составе мог заменить Эмерсон Палмьери. Алессандро Флоренци, который недавно боролся с травмой икры, полностью готов к игре.

Испанцам в матче против Италии, вероятно, придется играть без Пабло Сарабии, который жалуется на травму после последнего матча со Швейцарией. Микель Оярзабал также рассчитывает выйти со стартовых минут. Возможно, это не единственное изменение в стартовом составе испанской команды. Тренер Луис Энрике уже приучил всех к тому, что не боится вносить изменения в основной состав своей команды.

Предварительные составы команд

Италия: Доннарумма; Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон; Барелла, Жоржиньо, Верратти; Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Испания: Унай Симон; Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Жорди Альба; Коке, Бускетс, Педри; Жерар Морено, Мората, Дани Ольмо

Арбитры

Матч будет обслуживать немец Феликс Брых с помощниками. Ему помогут лайнсмены Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный арбитр – россиянин Сергей Карасев. С системой Видеоассистент рефери будут работать Марк Фритц, Кристиан Дингерт, Кристиан Гиттельманн и Бастиан Данкерт.

Мнение букмекеров

Победа Италии в основное время – 2.54

Ничья – 3.30

Победа Испании в основное время – 3.26

Проход в финал Италии – 1.74

Проход в финал Испании – 2.09

Трансляция

В прямом эфире встречу можно будет увидеть на Live TV, Rojadirecta.