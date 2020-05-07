12:30 07.05.2020 | Культура | Новости     укр | рус
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Загадочная смерть актера из сериала "Игра престолов": он умер в свой день рождения

Би Джей Хогг играл в комедийном сериале BBC "Give My Head Peace" в течение 22 лет, но мировая аудитория запомнит его как сэра Аддама Марбранда из популярного сериала HBO. Агент актера передал печальную новость СМИ.

Загадочная смерть актера из сериала

Актер из Северной Ирландии умер в своем родном городе. – "Он был великим человеком, великой личностью и потрясающим актером. Его семья опустошена", - сказал агент актера в заявлении для BBC.

Об этом пишет Ура-Информ.

Джефф Стентон подтвердил, что его клиент умер 30 апреля, то есть точно в его 65-й день рождения. Однако информация появилась только сейчас. Агент не назвал причину смерти.

Первоначально он в основном играл в телесериалах и фильмах. На большом экране он появился рядом с Тимоти Далтоном в фильме "Последний друг", также играл в "Убийце Белфаста", "Игра в слова" или "Город теней". В 1998–2020 годах он играл роль Большого Мервина в сериале "Give My Head Peace", и именно благодаря этой роли он был самым известным на Островах.

В "Игре престолов" он играл сэра Аддам Марбранда, верного рыцаря семьи Ланнистер.

Ранее мы сообщали, что звезду Masterchef до смерти избил ее муж, она была на 5 месяце беременности.


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