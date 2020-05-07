Загадочная смерть актера из сериала "Игра престолов": он умер в свой день рождения

Би Джей Хогг играл в комедийном сериале BBC "Give My Head Peace" в течение 22 лет, но мировая аудитория запомнит его как сэра Аддама Марбранда из популярного сериала HBO. Агент актера передал печальную новость СМИ.
Актер из Северной Ирландии умер в своем родном городе. – "Он был великим человеком, великой личностью и потрясающим актером. Его семья опустошена", - сказал агент актера в заявлении для BBC.
Об этом пишет Ура-Информ.
Джефф Стентон подтвердил, что его клиент умер 30 апреля, то есть точно в его 65-й день рождения. Однако информация появилась только сейчас. Агент не назвал причину смерти.
Первоначально он в основном играл в телесериалах и фильмах. На большом экране он появился рядом с Тимоти Далтоном в фильме "Последний друг", также играл в "Убийце Белфаста", "Игра в слова" или "Город теней". В 1998–2020 годах он играл роль Большого Мервина в сериале "Give My Head Peace", и именно благодаря этой роли он был самым известным на Островах.
В "Игре престолов" он играл сэра Аддам Марбранда, верного рыцаря семьи Ланнистер.
Ранее мы сообщали, что звезду Masterchef до смерти избил ее муж, она была на 5 месяце беременности.