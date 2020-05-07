Загадочная смерть актера из сериала "Игра престолов": он умер в свой день рождения

Актер из Северной Ирландии умер в своем родном городе. – "Он был великим человеком, великой личностью и потрясающим актером. Его семья опустошена", - сказал агент актера в заявлении для BBC.

Об этом пишет Ура-Информ.

Джефф Стентон подтвердил, что его клиент умер 30 апреля, то есть точно в его 65-й день рождения. Однако информация появилась только сейчас. Агент не назвал причину смерти.

Первоначально он в основном играл в телесериалах и фильмах. На большом экране он появился рядом с Тимоти Далтоном в фильме "Последний друг", также играл в "Убийце Белфаста", "Игра в слова" или "Город теней". В 1998–2020 годах он играл роль Большого Мервина в сериале "Give My Head Peace", и именно благодаря этой роли он был самым известным на Островах.

В "Игре престолов" он играл сэра Аддам Марбранда, верного рыцаря семьи Ланнистер.

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