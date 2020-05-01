Звезду Masterchef до смерти избил ее муж: она была на 5 месяце беременности

Женщина и ее муж переехали в США после успеха в программе. Пара открыла ресторан в Нью-Джерси несколько месяцев назад, но они были вынуждены закрыть его в марте из-за пандемии коронавируса. Именно растущие долги из-за отсутствия доходов должны были способствовать убийству женщины и последующему самоубийству ее мужа.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Associated Press.

В воскресенье тело 35-летней Гаримы было найдено в квартире. Час спустя полиция забрала тело ее мужа Манмохана Маллы из реки Гудзон.

"Я подтверждаю, что Гарима Котари имела многочисленные травмы в верхней части тела. Это было жестокое избиение, которое было прямой причиной ее смерти. Манмохан Молл покончил жизнь самоубийством. Вскрытие подтвердило, что она была беременна", - заявила Эстер Суарес из округа Хандсон в официальном заявлении прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что всемирно известный шеф-повар умер от коронавируса.