«Нету банковских счетов и активов в Швейцарии», — у Януковича сделали неожиданное заявление

В документе идет речь о том, что в банке Швейцарии нету активов на имя Януковича

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Бывший президент Украины, который бежал в РФ, Виктор Янукович, не имеет замороженных банковских счетов и активов в Швейцарии. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление пресс-секретаря Януковича Юрий Кирасир.

«Еще раз хотим отметить, что официальные власти Швейцарии на запрос английских адвокатов компании JHA LLP, представляющие интересы В. Ф. Януковича, о наличии банковских счетов и экономических активов, принадлежащих экс-президенту Украины, направила официальный ответ», — отметил пресс- секретарь экс-президента.

Кирасир уточнил, что в документе идет речь о том, что в банке Швейцарии нету активов на имя Януковича, которые они заморозили.

«Швейцарская федеральная совет четко не указывает, кому принадлежат» 70000000 швейцарских франков «, но при этом официально признает, что они не принадлежат президенту Януковичу. Мы требуем от посольства Швейцарии в Украине обнародовать опровержение на свое сообщение, в котором упоминается недостоверная информация о В . Ф. Януковича «, — заявил Кирасир.

Ранее сообщалось, что Швейцария и Украина тесно сотрудничают для возвращения народу Украины замороженных активов Януковича и его окружения.

Ранее сообщалось, что украинское следствие не может допросить сбежавшего из страны бывшего президента Украины Виктора Януковича в Ростове-на-Дону, так как Россия не предоставляет для этого соответствующей международной помощи.