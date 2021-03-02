Общество

Пандемия COVID-19: мир вернулся к росту заболеваемости после продолжительного спада

Вуйнович подчеркнула важность соблюдения мер по защите от коронавируса

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Впервые за последние семь недель по всему миру вновь фиксирует рост заболеваемости коронавирусной пневмонией нового поколения. Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает УРА-Информ.

«Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается, — отметил он. — В четырех из шести регионах зафиксирован рост», — отметил чиновник.

При этом, в РФ Мелита Вуйнович отметила, что вторая волна пандемии коронавирусной инфекции нового типа родом из китайского Уханя еще не закончилась, однако, заметно идет на спад.

«Вторая волна не закончилась, хотя она хорошо идет на спад», — отметила она.

Она добавила, что во многих странах наблюдается рост заболеваемости. Вуйнович отметила важность соблюдения мер предосторожности по защите от коронавируса.

«Это значит, что недостаточно людей имеют иммунитет, чтобы не заболеть, и из-за этого, к сожалению, мы не можем говорить об окончании пандемии», — сказала Вуйнович.

Ранее сообщалось, что в Украине несколько дней назад начали использовать индийскую вакцину от коронавируса под названием Covishield. Некоторые СМИ и эксперты раскритиковали украинское правительство и министра здравоохранения Максима Степанова, что в страну привезли некачественную вакцину. 

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