Украина не может допросить Януковича: Россия «вставляет палки в колеса»

По словам руководителя департамента по расследованию дел Майдана Офиса генпрокурора Алексея Донского, адвокаты беглого экс-президента Украины Виктора Януковича знают, что Россия не предоставляет Украине международной правовой помощи по его делу

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Украинское следствие не может допросить сбежавшего из страны бывшего президента Украины Виктора Януковича в Ростове-на-Дону, так как Россия не предоставляет для этого соответствующей международной помощи. Об этом в комментарии «Украинской правде» заявил руководитель департамента по расследованию дел Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской, передает УРА-Информ.

В это же время, адвокаты Януковича заявили, что он обратился в Офис генерального прокурора Украины и Государственное бюро расследований Украины с просьбой к следователям прибыть к нему в Россию для расследования дел Майдана и происшествий 2014 года.

При этом, Донской заявил, что в ОГП такое обращение еще не поступало, однако, добавил, что похожие заявления поступали ранее.

«Это заявление не содержит под собой никаких реальных оснований. Согласно уголовно-процессуальному законодательству, участие прокуроров в проведении процессуальных действий на территории другого государства возможно только через механизм международной правовой помощи. Компетенция появляется только в том случае, если мы направили запрос России и она согласилась его выполнить. Но (и мы это неоднократно подчеркивали) все наши запросы, в том числе по делу о расстрелах на Майдане, Россия выполнить отказывается, ссылаясь на то, что дело, мол политическое. Эта риторика адвокатов, которые ознакомлены с материалами ходатайства и знают что РФ нам отказывает, связана исключительно с тем, чтобы создать искусственный информационный повод: якобы Янукович хочет, чтобы его допросили. Этот вброс не имеет под собой реальной цели», – сказал прокурор.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины отклонил жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Там отказали в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о незаконном завладении резиденцией «Межигорье».