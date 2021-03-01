В Кремле ответили на заявление Байдена о Крыме: требуют признать «воссоединение» полуострова с РФ

Песков утверждает, что Байден во время телефонной беседы с Путиным не поднимал вопрос Крыма

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В российском Кремле отреагировали на заявление новоизбранного главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Ранее глава Белого Дома подчеркнул, что Штаты никогда не признают оккупацию Крыма и будут вместе с Украиной противостоять России. При этом, пресс-секретарь российского главы Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в ответ на такие слова, что Крым «воссоединился» с Российской Федерацией. Об этом пишет УРА-Информ.

«Признать аннексию Крыма действительно невозможно, никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было. Было воссоединение Крыма с Россией в строгом соответствии с нормами международного права […] Здесь был абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий предпринят. Поэтому никакой аннексии не было, и не надо ее признавать. Надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией и факт того, что Крым уже достаточно давно, слава Богу, находится в статусе одного из регионов РФ», — заявил Песков.

При этом, Песков утверждает, что Байден во время телефонной беседы с Путиным не поднимал вопрос Крыма.

Ранее сообщалось, что Белый дом обнародовал официальное заявление недавно избранного президента США Джо Байдена в День сопротивления оккупации Крыма. Байден считает Крым Украиной, и заверяет, что США никогда не признают его аннексию.