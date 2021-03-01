Политика

Нападение на консульство в Петербурге: МИД РФ отреагировал на протест Украины

23 февраля Министерство иностранных дел Украины выразило протест внешнеполитическому ведомству России из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства

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Реакция украинской власти на ситуацию с нападением на сотрудника Генерального консульства в Санкт-Петербурге вызывает недоумение у российской стороны. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, пишет УРА-Информ.

“Подобная реакция Киева вызывает недоумение. Нет никаких оснований для выражения протеста и предъявления претензий по поводу действий представителей российских органов власти. Они осуществили все необходимые меры в данной ситуации, сделали это максимально оперативно и предпринимают шаги для расследования произошедшего”, отметила она.

При этом, она добавила, что Москва решительно осуждает это нападение.

“Не приемлем любые противоправные действия в отношении сотрудников дипломатических и консульских учреждений, где бы они ни находились. Предпринимаем все необходимые меры для обеспечения их нормального и безопасного функционирования на территории России в соответствии с нормами международного права”, — добавила дипломат.

Также она уточнила, что представители российского МИД в Санкт-Петербурге оказали Генеральному консульству Украины оперативное содействие. Также они содействовали безотлагательной транспортировке пострадавшего в больницу. Российские доктора предоставили ему квалифицированную и оперативную помощь.

“В Киеве, видимо, решили придать инциденту иное звучание, вписать его в общий контекст антироссийской риторики. МИД России получил ноту протеста МИД Украины, а представительство МИД России в Санкт-Петербурге — ноту украинского генконсульства”, — заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что постоянные представители Европейского Союза одобрили санкции в отношении Российской Федерации. Там впервые решили применить механизм за нарушение прав человека.

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