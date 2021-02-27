Политика

США никогда не признают Крым российским: Байден поддержал Украину в День сопротивления оккупации Крыма

Ровно семь лет назад Российская Федерация нарушила международное право и вторглась в Крым

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Белый дом обнародовал официальное заявление недавно избранного президента США Джо Байдена в День сопротивления оккупации Крыма. Байден считает Крым Украиной, и заверяет, что США никогда не признают его аннексию. Об этом пишет УРА-Информ.

Стоит напомнить, что ровно семь лет назад Российская Федерация нарушила международное право и вторглась в Крым, тем самым нарушив суверенитет и территориальную целостность Украины.

«США продолжают поддерживать Украину и ее союзников сегодня, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым — это Украина. И мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работу по привлечению России к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине», — говорится в заявлении Байдена.

Ранее сообщалось, что председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцевавыразила свою уверенность в том, что «Крымская платформа» сможет работать в рамках ПАСЕ. Также она добавила, что турецкие представители поддержали эту инициативу. 

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