Политика

Новый фаворит в борьбе за место «главаря» ДНР»: среди лидеров украинский политик

Среди лидеров оказался и Николай Азаров

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На территории ОРДО продолжаю проводить опросы относительно того, кого местные жители считают лучшим вариантом на должность «главы» республики. Последние результаты опубликовали местные паблики.

Стоит отметить, что во время предыдущего опроса победил бывший лидер незаконных вооруженных формирований Александр Ходаковский, но в новом опросе у него поддержка только десяти процентов опрошенных и это третья строчка, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

В общей сложности в опросе приняло участие более 1300 дончан.

Второе место неожиданно занял бывший премьер-министр Украины времен Виктора Януковича Николай Азаров, за которого проголосовали 19% участников. На первой строчке бывший лидер НВФ Игорь Гиркин — за него отдали голоса 26% участников. Правда 20 процентов опрошенных проголосовали за вариант «Не поддерживаю ни одного из кандидатов».

Также среди лидеров оказались местный пропагандист Даниил Безсонов — 8%; беглый министр МВД Украины Виталий Захарченко — 5%; «глава» ОРЛО Леонид Пасечник — 4%; «глава» ОРДО Денис Пушилин — 3%.

Ранее мы сообщали, что РФ планирует легализовать привлечение российских миротворцев на Донбасс.

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