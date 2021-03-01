«В стране нет домов, где бы мог спрятаться Пашинян»: демонстранты ворвались в здание правительства

Десятки протестующих, выкрикивая лозунги с требованием отставки премьера, зашли в здание правительства

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Сегодня, первого марта, группа протестующих в Ереване ворвалась в здание правительства с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщает Радио Свобода.

Стало известно, что политическая ситуация в государстве вновь обострилась, когда десятки протестующих зашли в здание правительства.

«В стране нет домов, где бы мог спрятаться Пашинян» — скандировали демонстранты.

Информация о пострадавших или задержанных отсутствует.

Стоит напомнить, что 25 февраля, после коллективного заявления Генерального штаба Вооруженных сил и военных командующих с требованием отставки Пашиняна ситуация сильно обострилась. Отставки премьера требует и оппозиция. В свою очередь, Пашинян назвал это «попыткой военного переворота».

Ранее сообщалось, что в столице Армении — Ереване вновь стартовали антиправительственные акции протеста за отставку премьера страны.