РФ планирует легализовать привлечение российских миротворцев на Донбасс

27 февраля на позициях одного из подразделений НВФ была проведена съемка серии репортажей

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Российская Федерация пытается легитимизировать вопрос привлечения своих миротворцев на временно оккупированные территории Донбасса для урегулирования конфликта. Об этом заявили представители украинской делегации в ТКГ, передает УРА-Информ.

Украинская сторона Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон направила соответствующие ноты о провокационных действиях оккупационных сил в СММ ОБСЕ.

В ТКГ считают, что Россия проводит мероприятия, которые направлены исключительно на пересмотр ранее достигнутых договоренностей о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня.

«В частности, эти действия РФ направлены на оценку реакции международного сообщества на возможное участие военнослужащих ВС РФ в составе СЦКК как «…единственного надежного способа для содействия урегулированию конфликта на востоке Украины», — уточнили в контактной группе.

Стоит отметить, что 27 февраля на позициях одного из подразделений пророссийских боевиков была проведена съемка серии репортажей. В них акцент внимания идет на повышения эффективности контроля режима прекращения огня в том случае, если будут привлечены миротворцы из РФ.

«Украинская сторона считает, что подобные провокационные действия направлены на дискредитацию Миссии и координационного механизма как эффективного инструмента контроля за режимом прекращения огня», — отметили в ТКГ.

Ранее сообщалось, что украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на временно оккупированных территориях Донбасса, а также стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) направила ноты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ касательно ранения 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины.