РФ планирует легализовать привлечение российских миротворцев на Донбасс

27 февраля на позициях одного из подразделений НВФ была проведена съемка серии репортажей
Российская Федерация пытается легитимизировать вопрос привлечения своих миротворцев на временно оккупированные территории Донбасса для урегулирования конфликта. Об этом заявили представители украинской делегации в ТКГ, передает УРА-Информ.
Украинская сторона Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон направила соответствующие ноты о провокационных действиях оккупационных сил в СММ ОБСЕ.
В ТКГ считают, что Россия проводит мероприятия, которые направлены исключительно на пересмотр ранее достигнутых договоренностей о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня.
«В частности, эти действия РФ направлены на оценку реакции международного сообщества на возможное участие военнослужащих ВС РФ в составе СЦКК как «…единственного надежного способа для содействия урегулированию конфликта на востоке Украины», — уточнили в контактной группе.
Стоит отметить, что 27 февраля на позициях одного из подразделений пророссийских боевиков была проведена съемка серии репортажей. В них акцент внимания идет на повышения эффективности контроля режима прекращения огня в том случае, если будут привлечены миротворцы из РФ.
«Украинская сторона считает, что подобные провокационные действия направлены на дискредитацию Миссии и координационного механизма как эффективного инструмента контроля за режимом прекращения огня», — отметили в ТКГ.
Ранее сообщалось, что украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на временно оккупированных территориях Донбасса, а также стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) направила ноты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ касательно ранения 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины.