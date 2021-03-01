Бывший президент Франции Саркози приговорен к трем годам тюремного заключения: что произошло

Также на скамье подсудимых находились адвокат и друг президента

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Уголовный суд Парижа в ходе судебного разбирательства по делу о так называемом скандал с прослушиванием телефонных разговоров, в котором бывший президент Франции Николя Саркози был признан виновным в предполагаемой коррупции и злоупотреблении политическим влиянием. Экс-глава государства был приговорен к трем годам лишения свободы, в том числе двум годам условно.

Саркози, который был президентом Франции с 2007 по 2012 год, судили за попытку получить секретную информацию от судьи Кассационного суда Жильбера Азиберта, коррупцию и торговлю влиянием, пишет УРА-Информ со ссылкой на французские СМИ.

Также на скамье подсудимых находились адвокат и друг президента Тьерри Херцог и судья Азибер. Оба были признаны виновными в предполагаемых преступлениях: Херцог за нарушение этики и юридической тайны адвоката, а судья Азиберт за его поддержку.

Ранее мы сообщали, что бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен скончался в декабре прошлого года в возрасте 94 лет в результате осложнений после заражения коронавирусом.