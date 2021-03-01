Экономика

Ипотека под 7%: в Украине выданы первые кредиты

Церемония состоялась во время всеукраинского форума «Украина 30»

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Первого марта, в понедельник, состоялась церемония подписания первых кредитных договоров между финансовыми установами и заемщиками. Подписание договоров было осуществлено в рамках государственной программы «Доступная ипотека 7%». Уже были выданы первые кредиты. Об этом пишет УРА-Информ.

Известно, что церемония состоялась во время всеукраинского форума «Украина 30».

«Хочу поздравить счастливых обладателей квартир… Те, кто хочет улучшить свои жилищные условия, могут присоединиться к программе», — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Было подписаны два договора на выдачу ипотеки банками. Известно, что договоры были подписаны семьями Лапченко и Максымюк.

Ранее сообщалось, что первого марта, в Украине в рамках индексации повышаются пенсионные выплаты для восьми миллионов украинцев. В среднем пенсионные выплаты будут увеличены на 300 гривен. 

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