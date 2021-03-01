Зеленский намерен разорвать «замкнутый круг: президент анонсировал «суд в смартфоне»

Очень важно устранить злоупотребления и обеспечить прозрачность судов

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине «суда в смартфоне». Об этом глава украинского государства заявил на форуме “Украина 30. Развитие правосудия”, который проходит в Киеве, передает УРА-Информ.

Гарант украинской Конституции отметил, что суды на территории Украины остаются коррумпированными и нереформированными. Из-за это они являются крайне неэффективными.

“Мы настроены разорвать этот замкнутый круг. Честный и справедливый суд – это именно та часть моей президентской программы, от которой во многом зависит выполнение многих других частей”, – подчеркнул президент.

Также он считает, что антикоррупционные органы теряют всякий смысл на существование, если коррупционеры избегают справедливого наказания.

“Успешная судебная реформа в Украине является катализатором нашей интеграции в ЕС и НАТО”, – добавил Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что сейчас крайне важным аспектом является устранение злоупотребления и обеспечение прозрачности судов.

“Действенным шагом на этом пути могут стать ИТ-решения. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся – и обязательно сделаем – “суд в смартфоне”. Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений”, – резюмировал Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что шестой глава украинского государства Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях относительно десяти бывших силовиков. Среди них присутствует и бывший глава МВД Виталий Захарченко.